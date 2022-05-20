В ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Анкару, стороны провели оценку перспектив и текущих задач двустороннего взаимодействия. Наиболее актуальными на сегодня остаются темы платежно-финансовой архитектуры в обеспечении товарных поставок, а также в сфере туризма (интеграция платежной карты «Мир»), нормализация транспортных систем, расшивка узких мест, в том числе, в рамках расширения железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и её сопряжения до основных портов с турецкой железнодорожной сетью, а также развитие совместных промышленных проектов в сферах высоких технологий и промышленности.

Вопросы экономической безопасности России и Турции

Как это вписывается в контекст общих трансформаций черноморско-каспийского региона?

Даже несмотря на сложную текущую конъюнктуру, заседание российско-турецкой межправительственной комиссии подтвердило рост товарооборота за I квартал 2022 года в 2,1 раза ($13,7 миллиарда). Если такая динамика сохранится до конца полугодия, можно быть уверенными, что товарооборот РФ и Турции перешагнет отметку в 35 миллиардов долларов.

Если посмотреть на динамику этих показателей, прослеживается интересная закономерность – объем взаимной торговли продемонстрировал столь беспрецедентные показатели именно в годы начала трансформационного кризиса. Достигнув в предпандемийный 2019 год уровня $26 миллиардов, он упал на 21 процент, после чего вырос в 2021 году на 57 процентов, до 33 миллиардов долларов.

Свою роль сыграло не только подорожание нефтегазового сырья, зернобобовых и продукции металлургической промышленности. Около десяти лет назад на базе политэкономического симбиоза двух стран возникли известные флагманские проекты в сферах транспортировки газа («Голубой поток», «Турецкий поток»), производства электроэнергии (АЭС «Аккую», будет введена в строй в 2023 году), неожиданная кооперация по линии ВПК (закупка и адаптация к турецким системам управления российских дивизионов ПВО С-400).

Как результат, в 2020-х годах стала возникать плодотворная промышленная кооперация более широкого профиля. Сегодня речь уже идёт о возможностях выхода России и Турции на совместное развитие более технологически сложных отраслей промышленности, таких, как судостроение (часть заказов на обновление ледокольного флота РФ размещена на турецких верфях), авиапром, космонавтика, фармацевтика.

Расширение делового взаимодействия компаний России и Турции позволит укрепить экономическую безопасность обеих стран в условиях появления новых экономических вызовов, нарушения механизмов цепочек поставок, а также инфляции в крупнейших экономиках мира. Вместе – это всегда преодолимо и создает более обширное региональное пространство стабильности в черноморско-каспийском регионе.

В связи с ударами санкций по РФ, ряд российских компаний начинают рассматривать Турцию, как полигон для переноса административного офиса, части производств и создания совместных предприятий для поставок комплектующих в Россию. В частности, это касается автопрома, где кооперация по линиям АвтоВАЗа и завода ГАЗ была достаточно высокой уже в прошлые годы.

Эти ожидания также отражаются в сфере недвижимости – российский средний класс вновь стал одним из лидеров по приобретению жилья и апартаментов в курортных регионах Турции.

Со своей стороны, в России появились значительные экономические ниши, освободившиеся после ухода западных и ряда японских компаний, которые могут быть заняты турецкой продукцией.

Интересно также посмотреть на структуру поставок из отдельных субъектов федерации. Москва, к примеру, берет на себя около половины российской части товарооборота с Турцией – 14,7 миллиарда долларов (около 7,5 процентов от общероссийского объема поставок в Турцию несырьевых неэнергетических товаров). Являясь в то же время одним из основных покупателей турецкой одежды, обуви и моющих средств (общий импорт такой продукции достиг 2,5 миллиарда долларов).