Южный антисанкционный фронт статья концептуальная
В ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Анкару, стороны провели оценку перспектив и текущих задач двустороннего взаимодействия. Наиболее актуальными на сегодня остаются темы платежно-финансовой архитектуры в обеспечении товарных поставок, а также в сфере туризма (интеграция платежной карты «Мир»), нормализация транспортных систем, расшивка узких мест, в том числе, в рамках расширения железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и её сопряжения до основных портов с турецкой железнодорожной сетью, а также развитие совместных промышленных проектов в сферах высоких технологий и промышленности.
Вопросы экономической безопасности России и Турции
Как это вписывается в контекст общих трансформаций черноморско-каспийского региона?
Даже несмотря на сложную текущую конъюнктуру, заседание российско-турецкой межправительственной комиссии подтвердило рост товарооборота за I квартал 2022 года в 2,1 раза ($13,7 миллиарда). Если такая динамика сохранится до конца полугодия, можно быть уверенными, что товарооборот РФ и Турции перешагнет отметку в 35 миллиардов долларов.
Если посмотреть на динамику этих показателей, прослеживается интересная закономерность – объем взаимной торговли продемонстрировал столь беспрецедентные показатели именно в годы начала трансформационного кризиса. Достигнув в предпандемийный 2019 год уровня $26 миллиардов, он упал на 21 процент, после чего вырос в 2021 году на 57 процентов, до 33 миллиардов долларов.
Свою роль сыграло не только подорожание нефтегазового сырья, зернобобовых и продукции металлургической промышленности. Около десяти лет назад на базе политэкономического симбиоза двух стран возникли известные флагманские проекты в сферах транспортировки газа («Голубой поток», «Турецкий поток»), производства электроэнергии (АЭС «Аккую», будет введена в строй в 2023 году), неожиданная кооперация по линии ВПК (закупка и адаптация к турецким системам управления российских дивизионов ПВО С-400).
Как результат, в 2020-х годах стала возникать плодотворная промышленная кооперация более широкого профиля. Сегодня речь уже идёт о возможностях выхода России и Турции на совместное развитие более технологически сложных отраслей промышленности, таких, как судостроение (часть заказов на обновление ледокольного флота РФ размещена на турецких верфях), авиапром, космонавтика, фармацевтика.
Расширение делового взаимодействия компаний России и Турции позволит укрепить экономическую безопасность обеих стран в условиях появления новых экономических вызовов, нарушения механизмов цепочек поставок, а также инфляции в крупнейших экономиках мира. Вместе – это всегда преодолимо и создает более обширное региональное пространство стабильности в черноморско-каспийском регионе.
В связи с ударами санкций по РФ, ряд российских компаний начинают рассматривать Турцию, как полигон для переноса административного офиса, части производств и создания совместных предприятий для поставок комплектующих в Россию. В частности, это касается автопрома, где кооперация по линиям АвтоВАЗа и завода ГАЗ была достаточно высокой уже в прошлые годы.
Эти ожидания также отражаются в сфере недвижимости – российский средний класс вновь стал одним из лидеров по приобретению жилья и апартаментов в курортных регионах Турции.
Со своей стороны, в России появились значительные экономические ниши, освободившиеся после ухода западных и ряда японских компаний, которые могут быть заняты турецкой продукцией.
Интересно также посмотреть на структуру поставок из отдельных субъектов федерации. Москва, к примеру, берет на себя около половины российской части товарооборота с Турцией – 14,7 миллиарда долларов (около 7,5 процентов от общероссийского объема поставок в Турцию несырьевых неэнергетических товаров). Являясь в то же время одним из основных покупателей турецкой одежды, обуви и моющих средств (общий импорт такой продукции достиг 2,5 миллиарда долларов).
Партнёрская тюркско-славянская ось
Нынешние обстоятельства открывают перед союзниками Турции и России новые возможности для развития широкой платформы взаимовыгодных связей.
В июне 2020 года Беларусь и Турция подписали рамочное соглашение о необходимости создания зоны свободной торговли. Обсуждались условия в одиннадцати различных областях, таких, как электронная коммерция, транспорт, финансовые услуги, телекоммуникации, почтовые и курьерские услуги… Все это может довести товарооборот двух стран до $1,5 миллиарда, что естественно, станет дополнительным фактором поддержки российско-белорусского союза.
Укрепляются отношения и в паре Азербайджан-Беларусь, где за прошлый год товарооборот был удвоен до 885 миллионов долларов. И в качестве иллюстрации этой тенденции такой пример. В 2007-2022 годах на базе Гянджинского автозавода было собрано около 12.000 белорусских тракторов на сумму порядка 230 миллионов долларов, а также около 4.000 единиц техники МАЗ, МЗКТ, «Гомсельмаша», «АМКОДОРа», «Белкоммунмаша» на сумму более 200 миллионов долларов.
Азербайджан, один из ключевых элементов российско-турецкого взаимодействия, является также лидером в двусторонних связках российско-турецкой оси по множеству направлений, в том числе, после окончания карабахского конфликта, в сфере региональной безопасности.
Также, принципиально важно значение Баку в балансах продовольственной безопасности для России и в углеводородных балансах – для Турции. Наконец, Азербайджан становится важнейшим транспортным узлом двух стран в период замороженного авиасообщения на юге России и ухода основных логистических операторов из черноморских портов РФ.
Про поставки пшеницы и металлургической продукции через магистраль Баку – Тбилиси – Карс известно всем. Теперь же это направление активно задействовано для лесопереработки. Если раньше больше половины поставок в Турцию (пиломатериалы и фанера) шли через порты Санкт-Петербурга и Краснодарского края (Новороссийск и Ейск), то теперь груз идет до Баку, и затем, по ветке Баку – Тбилиси – Карс, попадает в Турцию.
В марте поставки данного типа по железной дороге для Турции увеличились в 1,6 раза, для Азербайджана – на 37 процентов, транзитом на Египет – на 23 процента. С развитием дублирующих маршрутов Зангезурского коридора, в том числе, по иранской границе, значение коридора РФ – Азербайджан – Турция ещё больше укрепится.
Выход на Персидский залив
Отдельная история – это выход на иранские порты в Персидском заливе.
В завершение посмотрим на российско-турецкое взаимодействие чуть шире. Война России с Украиной стала катализатором множества обвальных процессов по всем сферам мировой системы. Новые контуры, в которых будет достигнута стабилизация, пока не видны. Можно говорить, скорее, о «черновике» событий глобального плана переустройства: небольшие, ранее незначительные трещины в прежних устойчивых союзах чреваты расколом (взять хотя бы ситуацию Турция – НАТО).
В то же время, российско-турецкий альянс, зачатый как ситуационное сближение, сегодня укрепляется, по существу, как стратегический союз. Причем делается все это тихо, без эффектных презентаций, как самореализующийся, естественный ход истории.
С другой стороны, подобный план-набросок, возможно, существует в форме закрытых от посторонних глаз бесед Путина и Эрдогана. На эту мысль наталкивает тот факт, что при всей диаметральности их действий по отдельным событиям-сюжетам вокруг Украины, они не угрожают интересам друг друга и помогают в самый ответственный момент.