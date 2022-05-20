США передадут Украине оружие дальнего боя

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США работают над передачей Украине средств огневого поражения большой дальности. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Главная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, – это огневые средства поражения большой дальности. И мы работаем, содействуя им в получении систем огневого поражения большой дальности», – сказал он.

При этом он заверил, что США хотели бы избежать дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины.