США планируют держать в Европе 100 тысяч военных

Соединенные Штаты планируют держать в Европе порядка 100 тыс. военнослужащих, если не произойдет эскалации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

«США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО», – говорится в сообщении.

По словам официальных лиц, это число может периодически увеличиваться, если НАТО будет проводить больше учений в регионе. Кроме того, если обстановка в области безопасности изменится, в Европе могут появиться дополнительные военные базы.