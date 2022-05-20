У Счетной палаты возникли вопросы к производителям фильмов

Счетной палатой обнародованы результаты аудита использования средств, выделенных из госбюджета на производство фильмов по госзаказу.

Как сообщает АПА, несовершенство и нерасширение актов, составляющих нормативно-правовую и экономическую базу кино, в том числе несоответствие принятых 18 лет назад правил современным требованиям и вызовам, привели к завышенным выплатам, а также выплатам гонораров по творческим ситуациям, не предусмотренным правилами, по причине неполного охвата творческого персонала, работающего в этой сфере.

Непринятие критериев отбора фильмов, снятых по госзаказу, и перечня сметных расходов фильмов, произведенных по госзаказу, а также отсутствие нормативных документов по регулированию совместного кинопроизводства и в целом киноэкономики не позволили обеспечить прозрачность и подотчетность расходования бюджетных средств, правильно выстроить учет расходов, изменение назначения этих средств со стороны студий из-за неопределенности в отчетности и администрировании выделенных средств в связи со съемками фильмов, как правило, привели к непредставлению подтверждающих документов.