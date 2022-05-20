Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 00:43

О боевых качествах российской армии, еще вчера называвшей себя второй в мире и претендовавшей на то, чтобы дать отпор «натовской военщине», говорят не только успехи минувших трех месяцев войны, когда пришлось отказаться от штурма Киева, Харькова и Одессы и мучительно продираться к донбасским поселкам. В чем-то даже более ярко ее характеризуют преступления, совершаемые российскими солдатами на оккупированных территориях. О том, что зверства в небольшом киевском пригороде Буча, ставшем символом военных преступлений агрессора, не исключение, а, скорее, норма поведения, было известно с самого начала, как и то, что новые ужасные открытия будут появляться по мере освобождения украинской армией населенных пунктов, которые были какое-то время заняты российской армией. И все равно каждый новый эпизод заставляет холодеть сердце и задаваться вопросом, есть ли что-то человеческое у «денацификаторов» и «освободителей» Украины?

В последние недели украинские силы обороны очистили от захватчиков два десятка населенных пунктов Харьковской области. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что служба неотложной психологической помощи принимает десятки звонков с рассказами о пережитом насилии – от жертв или их родственников. После того, как телефон горячей линии был опубликован, только за один час по поводу пережитого сексуального насилия обратились десять человек, в восьми случаях шла речь о несовершеннолетних, среди них двое десятилетних мальчиков. За сутки поступило 56 таких звонков. «Тройняшки, 9 лет, девочки. Изнасилованы рашистами, у них тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм. Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика насиловали двое, умер», - написала Денисова в своем телеграм-канале. Среди других жертв русских оккупантов – двухлетняя девочка, а также мужчины 67 и 78 лет. Военным преступникам не следует рассчитывать на то, что они уйдут от ответственности. Американские журналисты по меньшей мере два раза продемонстрировали, как следы преступления ведут к тем, кто их совершил. В программе CNN были продемонстрированы кадры с разных видеокамер, запечатлевших расстрел 16 марта владельца и охранника автосалона, расположенного на трассе под Киевом. Их остановили российские солдаты, обыскали, отпустили, а затем выстрелили в спину.