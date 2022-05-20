Вдова убитого украинца: «Что ты чувствовал к моему мужу?» Российский солдат: «Страх!» портрет "денацификатора"
О боевых качествах российской армии, еще вчера называвшей себя второй в мире и претендовавшей на то, чтобы дать отпор «натовской военщине», говорят не только успехи минувших трех месяцев войны, когда пришлось отказаться от штурма Киева, Харькова и Одессы и мучительно продираться к донбасским поселкам. В чем-то даже более ярко ее характеризуют преступления, совершаемые российскими солдатами на оккупированных территориях.
О том, что зверства в небольшом киевском пригороде Буча, ставшем символом военных преступлений агрессора, не исключение, а, скорее, норма поведения, было известно с самого начала, как и то, что новые ужасные открытия будут появляться по мере освобождения украинской армией населенных пунктов, которые были какое-то время заняты российской армией. И все равно каждый новый эпизод заставляет холодеть сердце и задаваться вопросом, есть ли что-то человеческое у «денацификаторов» и «освободителей» Украины?
В последние недели украинские силы обороны очистили от захватчиков два десятка населенных пунктов Харьковской области. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что служба неотложной психологической помощи принимает десятки звонков с рассказами о пережитом насилии – от жертв или их родственников. После того, как телефон горячей линии был опубликован, только за один час по поводу пережитого сексуального насилия обратились десять человек, в восьми случаях шла речь о несовершеннолетних, среди них двое десятилетних мальчиков. За сутки поступило 56 таких звонков. «Тройняшки, 9 лет, девочки. Изнасилованы рашистами, у них тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм. Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика насиловали двое, умер», - написала Денисова в своем телеграм-канале. Среди других жертв русских оккупантов – двухлетняя девочка, а также мужчины 67 и 78 лет.
Военным преступникам не следует рассчитывать на то, что они уйдут от ответственности. Американские журналисты по меньшей мере два раза продемонстрировали, как следы преступления ведут к тем, кто их совершил.
В программе CNN были продемонстрированы кадры с разных видеокамер, запечатлевших расстрел 16 марта владельца и охранника автосалона, расположенного на трассе под Киевом. Их остановили российские солдаты, обыскали, отпустили, а затем выстрелили в спину.
Газета The New York Times опубликовала расследование с доказательствами расстрела 4 марта в Буче по меньшей мере восьми человек, большинство которых состояли в местных отрядах территориальной обороны. Анализ данных видеокамер, спутниковых снимков и фотографий подтвердил свидетельства очевидцев и одного выжившего. Безоружных мужчин расстреляли, но один из них получил касательное ранение, притворился мертвым и выбрался из-под трупов товарищей, когда это стало безопасно.
Всего за время оккупации Киевской области в ней был убито около 1200 гражданских лиц. По меньшей мере в половине случаев – от выстрелов, сделанных из автоматического оружия. Военные преступления расследуют как украинские правоохранительные органы, так и международные организации. Помощь расследованию оказывают иностранные специалисты. Так, 11 апреля в Украину прибыла большая группа французских жандармов-криминалистов.
Суд над одним из преступников сейчас идет в Киеве. Российский военнослужащий Вадим Шишимарин 28 февраля по приказу командира расстрелял в селе Чупаховка Сумской области местного жителя. На следующий день солдат попал в плен. На суде вдова погибшего задала Шишимарину только один вопрос: «Что ты чувствовал по отношению к моему мужу?» – «Страх», - ответил «освободитель».
Впереди должен быть главный суд – над теми, кто их послал в Украину убивать и насиловать. Без этого никакая справедливость невозможна.