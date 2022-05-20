Эрдоган обещает военную помощь Пакистану

Турция поможет Пакистану укрепить военную инфраструктуру. Об этом в видеообращении по случаю спуска на воду корвета MILGEM Ada, построенного на совместном турецко-пакистанском предприятии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкий телеканал TRT World.

«На протяжении всей истории этот регион был зеницей ока мира с его древней культурой и богатством. Пакистан и его народ занимают для нас особое место», – цитирует телеканал президента.

Эрдоган также подчеркнул необходимость предоставления всех необходимых средств поддержки для укрепления военной инфраструктуры Пакистана, «чью безопасность, стабильность и процветание мы считаем такой же важной, как и наши собственные».

По словам турецкого лидера, поставки кораблей, которые смогут выполнять все виды военных задач, от противовоздушной обороны до защиты подводных лодок, будут осуществляться с интервалом в шесть месяцев, начиная с августа 2023 года.