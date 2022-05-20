Эрдоган и Джонсон о разблокировке поставок зерна из Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились совместно работать над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике канцелярии главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с лидером Турции.

В сообщении подчеркивается, что Джонсон приветствовал «ведущую роль» Турции в разрешении кризиса на Украине. Кроме того, британский премьер и Эрдоган договорились работать над понижением мировых цен на продовольствие, уточнили на Даунинг-стрит.

Также в ходе этой беседы Джонсон призвал Эрдогана разрешить противоречия с Финляндией и Швецией до июньского саммита НАТО и пообещал оказать в этом вопросе необходимую поддержку, отметив, что «Финляндия и Швеция были бы ценным дополнением для альянса».