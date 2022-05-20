Эйнулла Фатуллаев 03:40

Вне всяких сомнений – два глобальных события на евразийском пространстве существенным образом изменят геополитическую карту региона. Неожиданный, в какой-то мере неоправданный и внезапный вывод американских войск из Афганистана после затяжных тайных переговоров с талибами в Дохе стал предтечей будущих катаклизм в центральноазиатском регионе, который со времен дореволюционной России называли Средней Азией. И столь же непредсказуемое, беспочвенное, безумно-авантюрное вторжение России в Украину обусловило невероятный тектонический геополитический сдвиг.

Удивительно, но попытка пересмотра Беловежских соглашений и реставрация доялтинского мирового и регионального порядка, происходит при абсолютном попустительском отношении трех главных игроков в регионе – Китая, Турции и Брюсселя. Украинская война окончательно оформила раскол разношерстного, противоречивого коллективного Запада, который начался с формирования англосакского антикитайского союза AUKUS. Удивительное совпадение (совпадение ли? – авт.) – становление союза без Франции и Германии произошло сразу же после вывода американских войск из Афганистана. Раскол и противоречия в рядах коллективного Запада усугубил различный подход англосакского мира и европейских столиц к будущей роли энергетической сверхдержавы – России в новой геополитике. Вопрос не в том, что Россия паразитирует на энергетическом превосходстве и своей безальтернативности. А в имперском мироощущении, империалистическом восприятии – Россия и расколотый Запад, а также Турция с Китаем, стремительно осваивающие рынки Передней Азии, Среднего Востока и Северной Африки, вступили в бешеную гонку за передел сфер влияний. Бешеная варварская империалистическая гонка парализовала устоявшиеся институты международной системы. ОБСЕ, Совет Европы и даже ООН оказались на обочине мировой политики. Мир остался не только без моральных и политических арбитров, но и без ценностных ориентиров. ООН погибла в тот день, когда русские встретили генсека этой организации в Киеве громкой канонадой баллистических ракет. Империалистическая гонка и борьба за выживание в новом мире, столкнувшемся с опасностью ядерной катастрофы, подвела мир к новой реальности: тщетному поиску компромисса и соотношения интересов. Человечество пытается выжить (инстинкт самосохранения берет верх), а не победить зло, ибо размыты критерии определения добра или зла. Русские стреляют в затылки мирных украинцев в Буче, а вчерашний герой из осажденной «Азовстали» выходит к миру с нацистской символикой. Кто или что есть добро или зло?! Может грезящий средневековым Халифатом и гуриями в раю талиб, расчищающий путь для китайских концессий?!

Кто воплощает справедливость: пророссийская ОДКБ, которая расстреливала безоружных казахов или НАТО, сбрасывавший бомбы на сербские жилые кварталы, заметая свои преступления на Балканах? И что станет с этим же НАТО – бумажным тигром, застрявшим в ножницах Эрдогана?! И какие ценности могут объединить Турцию с той же Швецией, избравшей поддержку курдского терроризма в качестве средства сдерживания неугодного мусульманского государства?! Никто в сегодняшнем мире не возьмется предугадать будущую расстановку сил и новый региональный порядок после неприкрыто агрессивной жажды России вернуть свои границы двухсотлетней давности. Но если в позапрошлом веке российские войска наступали с объявленной целью прогрессивного колониализма и избавления туземных племен и народов от варварского средневековья, если в прошлом веке русские большевики воевали и погибали под лозунгами освобождения угнетенных империализмом народов, то сегодняшняя Россия избрала воинствующий сепаратизм своей главной идеологией! Будучи полиэтническим государством, Россия сама стала вдохновительницей и покровительницей непримиримого, мятежного сепаратизма. Россия, размахивая ядерной дубинкой, всюду проникает, разрушает и укрепляется с помощью искусственно взращенного сепаратизма. Запад не способен остановить наступающую Золотую Орду. Причина не в страхе перед угрозой превращения в ядерный пепел. А в жажде выживания, постоянном поиске компромиссов и выстраивании систем соотношений интересов. Запад готов пожертвовать всеми – Украиной, Прибалтикой, Центральной Азией, любым территориальным и экономическим пространством, чтобы уберечь от вызовов и угроз свою увядающую цивилизацию. Разве открытое признание Зеленского о предательском предложении Макрона уступить часть суверенитета Украины – не есть ли открытое проявление беспомощности нового Даладье? Ведь в 1940 году премьер, похожий на Макрона отказался отправить помощь отчаянно сражающимся против Сталина финнам. Тогда произошла трагедия – позже без единого выстрела пал Париж. В этот раз случилась мистерия. Драма, приуроченная к празднику Путина… А циничные «ролевые игры» и пляски Германии, Венгрии, Греции, Болгарии и других «падших ангелов европейской демократии» на костях растерзанной Украины?

Судьба не одной Украины, а всего региона повисла на волоске. Агрессия России, цинизм расколотого Запада, безразличное хладнокровие неоимперского Китая вызвали большой пожар на евразийском пространстве, который несомненно потушат, но только для того, чтобы возвести новый Железный Занавес. Во имя спасения же дряхлеющей и увядающей западной цивилизации. Хотя Ватикан может быть воздвигнут на руинах разрушенного и сожженного Рима. Проповедникам развратной либерал-демократии и мыльной глобализации как-то все равно что станет с теми, кто останется по эту сторону Занавеса. Пожар управляемого хаоса вторгся в пределы Таджикистана, и талибы, почувствовавшие вкус победы, хотят разделаться с еще одним союзником непокорного Панджшера. После поглощения Абхазии Россия готовится к легитимизации «воссоединения с Южной Осетии», тем самым к торжественному завершению наказания непослушной Грузии. Армения – приватизированная земля друзей из кооператива «Озера». С Молдовой тоже долго церемонится не станут. Как признался в разгар боевых действий украинский министр иностранных дел Кулеба, один из видных западных дипломатов с ханжеской улыбкой уверял, что Украине незачем помогать – Киев не устоит. Киев устоял лишь благодаря самопожертвованию миллионов украинцев, обманув надежды тех, кто отдал евразийское пространство на откуп энергетической державе мира… Что же станет с Азербайджаном? Вопрос не праздный и не риторический, а скорее судьбоносный. Украинская кровавая драма обнажила геополитическую реальность, что еще больше усилило значимость победы Азербайджана в войне с Арменией. Недавно коллега Дмитрий Гордон в пылу откровенности открыто признал, что Азербайджан – единственная самодостаточная страна в регионе, безопасности и независимости которой ничто не угрожает. Азербайджан не только дезавуировал вызовы и угрозы, но и умудрился ценою жизни тысячи своих солдат за считанные недели расчистить оккупированные земли. Как же Ильхаму Алиеву удалось столь мастерски не только обезопасить свою страну, но и достичь военно-дипломатических побед? Алиев оказался блестящим аналитиком и предвосхитил в сложнейшей обстановке дальнейший ход событий. Это результат продуманной, взвешенной, тонкой и филигранной внешней политики, когда азербайджанскому президенту удалось договориться со всеми! Его благодарит Байден, он в объятиях Путина, его называет братом Эрдоган, его усаживает за почетный стол товарищ Си… К нему спешит на помощь Израиль, и за него готов постоять Иран! Как же это удалось Алиеву? Вопрос зависает в устах, приходится в недоумении разводить руками…