Германия и Италия разрешили покупать газ из России за рубли

Власти Германии и Италии разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций. Также они отметили, что Германия действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.

Reuters сообщает, что итальянское правительство также общалось с Еврокомиссией и получило разъяснения о том, как легально покупать российский газ.

СМИ уточняют, что это произошло до того, как итальянская Eni заявила о начале процедуры открытия двух счетов: одного в евро и одного в рублях.