Россия прекратила поставки газа в Финляндию

«Газпром» остановил экспорт газа в Финляндию, передает Reuters со ссылкой на финского оператора Gasgrid. Российская компания ранее сообщала, что поставки прекратятся с 7:00 21 мая.

Это связано с отказом Финляндии платить за российский газ по предложенной российским президентом схеме «газ за рубли». Она предполагает, что покупатели переводят деньги за российский газ на свой счет в Газпромбанке, а потом Газпромбанк меняет полученную валюту на рубли и переводит ее на счет «Газпрома».

Финская государственная газовая компания Gasum заявила, что намерена подать иск в арбитраж из-за этого требования. Финляндия импортирует большую часть своего газа из России, но в общем энергопотреблении страны его доля составляет лишь 10%. Россия поставляла газ в Финляндию на протяжении почти 50 лет. В Gasum заявили, что летом намерены снабжать финских клиентов через газопровод Balticconnector, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии по дну Финского залива.

Россия уже перестала поставлять газ в Болгарию и Польшу, также отказавшихся переходить на схему с рублями.