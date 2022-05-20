Венгрия предложила запретить морские поставки нефти из России

Евросоюз может запретить поставки российской нефти по морю вместо эмбарго поставок по наземным трубопроводам. Таким образом сообщество достигнет своих целей в плане санкций в отношении РФ и при этом будет сохранено нормальное функционирование экономик отдельных его членов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Fox News.

«Если Европейский Союз хочет наказать Россию в нефтяной сфере, тогда пусть вводит эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют, безусловно, крупнейшую часть от общих поставок российской нефти в Европу, тогда как поставки по трубопроводам составляют наименьшую часть», — заявил Сийярто, добавив, что экономика Венгрии будет «убита без российского топлива», передает «Росбалт».

Сегодня 65% поставок нефти поступает в Венгрию именно из России.

«Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику», — поясняет Сийярто. — Для того, чтобы технологически трансформировать процесс переработки и иметь возможность перерабатывать нефть не из России, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро».