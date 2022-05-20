Пожар в многоквартирном жилом доме в Баку видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме в Баку на улице Бахруза Нуриева.
В пресс-службе министерства сообщили, что на место происшествия были привлечены силы соответствующих служб МЧС.
При осмотре места инцидента выяснилось, что горит двухкомнатная квартира общей площадью 60 кв. м на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Было установлено, что в квартире находится один человек. Сотрудники МЧС спасли Назарова Джамиля Алиш оглу, 1958 г.р. и передали его бригадам скорой помощи.
Пожар был оперативно локализован и потушен. При пожаре сгорели предметы домашнего обихода на площади в 0,5 кв.м, от высокой температуры расплавился кондиционер. Квартира и здание были защищены от огня.