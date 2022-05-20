На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме в Баку на улице Бахруза Нуриева.

В пресс-службе министерства сообщили, что на место происшествия были привлечены силы соответствующих служб МЧС.