В Пентагоне отреагировали на слова Шойгу

УНИАН сообщает, что на вопрос журналиста, есть ли у Пентагона общее представление о том, какая часть Украины сейчас контролируется РФ и что значит заявление российского министра, спикер Пентагона ответил, что у него нет процентной оценки географии боевых действий.

"И я не уверен, что это будет какая-то полезная метрика, потому что территория буквально переходит из рук в руки каждый божий день", - отметил Кирби.

Что касается заявлений российского министра, Кирби напомнил о провале россиян под Харьковом: "Например, две недели назад, если бы вы спросили меня о Харькове… Хотя мы никогда не считали, что русские удерживали Харьков, они окружали и окружали Харьков. Был только небольшой коридор к юго-востоку от города, через который украинцы могли продолжать снабжать себя. А теперь они буквально оттеснили русских далеко от Харькова вплоть до границы с Беларусью и с Россией. А затем еще на восток, далеко в северный регион Донбасса", - отметил Кирби.