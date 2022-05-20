Два землетрясения за два часа произошли в Грузии

В Грузии утром 21 мая произошло два землетрясения, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Института наук о Земле.

Первое землетрясение, по данным сейсмологов, было зафиксировано в 06:12 по местному времени и имело магнитуду 3,6. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Боржоми, отмечают в Центре сейсмического мониторинга.

Второе - в 08:42 и имело магнитуду 3,3. По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился недалеко от Дедоплис-Цкаро (город на юго-востоке Грузии).