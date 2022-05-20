В Ходжавенде продолжают находить оставленное армянами при бегстве оружие

Оружие и боеприпасы обнаружили в Ходжавендском районе Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы МВД Азербайджана, вооружение было выявлено в рамках мер по обнаружению боеприпасов и взрывчатых веществ на оставленных армянами военных позициях на освобожденных территориях Азербайджана.

Так, в ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Ходжавендского РОП на территории района, было обнаружено и изъято восемь автоматов, пять гранатометов, три пулемета, 1 632 патрона различного калибра и другие боеприпасы.