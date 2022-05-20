Израиль ударил по военным объектам в Сирии

В ночь на субботу, 21 мая, Израиль нанес удар по нескольким объектам в Дамаске, в результате чего погибли три человека. На территории аэропорта, который тоже подвергся атаке, возник пожар, были отсрочены минимум два рейса, сообщает Vesty.co.il со ссылкой на сирийские СМИ.

Сирийская армия подтвердила эту информацию. Израиль пока ее не комментирует.

Отмечается, что удары были нанесены ракетами класса земля-земля, а не боевыми самолетами ВВС армии Израиля

В заявлении сирийской армии говорится: "Израильский враг совершил атаку ракетами класса земля-земля с территории оккупированных им сирийских Голанских высот по объектам на юге Дамаска. Наша система противовоздушной обороны сработала и сбила большинство ракет". Сирийская оппозиционная правозащитная организация проинформировала, что удар был нанесен по военным объектам.