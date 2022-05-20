США приветствуют предстоящую встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Вашингтон приветствует диалог Азербайджаном и Арменией, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос Turan о предстоящей встрече в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Мы настоятельно призываем к продолжению этого диалога и к активизации дипломатических контактов сторон для использования существующих механизмов прямого взаимодействия и в стремлении найти всеобъемлющие решения всех нерешенных вопросов, связанных с карабахским конфликтом, и нормализовать, заключив всеобъемлющее мирное соглашение», – сказал Прайс в ходе пятничного брифинга.

«Мы по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в этих усилиях...», — добавил он.