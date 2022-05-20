Британская разведка: Россия столкнулась с нехваткой беспилотников

Британская разведка отмечает, что беспилотники сыграли ключевую роль для обеих сторон войны, хотя БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и электронных помех.

Россия столкнулась с нехваткой беспилотников вследствие санкций и их уничтожения украинскими военным, утверждает Министерство обороны Великобритании в субботу, 21 мая.

Россия попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она доработала в Сирии. Согласно концепции, разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией, говорится в сводке британского Минобороны

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

"Российские самолеты с экипажем в большинстве своем продолжают избегать полетов над украинской территорией, вероятно из-за угрозы со стороны невредимых украинских зенитно-ракетных комплексов. Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки и наблюдения российских сил будут еще более ухудшаться", – говорится в сообщении.