Очередная провокация Армении на границе
Министерство обороны Азербайджана сегодня, 21 мая, сообщает об очередном обстреле Арменией позиций азербайджанской армии.
Согласно сообщению, вечером 20 мая подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреляли подразделения азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.
В военном ведомстве отметили, что азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.