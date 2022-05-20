Компания 4S представляет инновационное сельхозоборудование на Caspian Agro фото; видео
С 18 мая в Бакинском Экспо Центре проходит одна из самых масштабных и посещаемых выставок региона – 15-я выставка Caspian Agro.
Компания 4S, которая за короткий срок вошла в число самых амбициозных компаний аграрного сектора Азербайджана, уже в третий раз принимает участие в этой выставке.
Директор компании Эльхан Алекперов подробно рассказал о технике и инновационных системах, представленных на выставке. Он отметил, что основной целью компании 4S с момента ее создания является привнесение в Азербайджан мировых и в особенности немецких инноваций для аграрной отрасли.
Посетители могут ознакомиться с моделью трактора ARION 430, ставшего надежным другом для азербайджанских фермеров. Можно получить полную информацию от зарубежных экспертов по эксплуатации, настройкам трактора модели ARION 430. Это также отличный шанс для фермеров, которые в настоящее время эксплуатируют эту модель и хотят ознакомиться с возможностями ее эксплуатации.
В то же время в рамках выставки представлен пресс-подборщик QUADRANT 5300, успешно носящий статус труженика концерна Claas. Эта техника способна спрессовать 450 килограммов каждую минуту, что считается самым быстрым показателем в своем классе.
В то же время на выставке этого года посетителям представлена обновленная и усиленная версия комбайна Claas Dominator. Этот комбайн уже много лет является самым надежным партнером азербайджанских фермеров и успешно зарекомендовал себя. Надежные и всегда готовые к работе, новые рабочие возможности серии 260 Dominator скоро будут продемонстрированы на местах с участием азербайджанских фермеров. Новый Dominator имеет 5 соломотрясов, а также увеличенную на 60% площадь очистки, в 2 раза больший резервуар для зерна. Опустошить бак нового Dominator можно всего за минуту, а это способствует повышению коэффициента работы на участке и скорости уборки. Комбайн показывает высокую урожайность при уборке всех видов зерновых культур. Для презентации всех возможностей этой техники в ближайшее время будет дан старт реализации мероприятий по специальной программе.
Кроме того, Эльхан Алекперов подчеркнул, что на стенде американского бренда LINDSAY, являющегося официальным партнером компании 4S, демонстрируются инновационные решения, связанные с современным ирригационным оборудованием, а также системы дистанционного управления. В частности, у экспертов можно получить подробную информацию о системе дистанционного управления FieldNET. Преимущества FieldNET на этом не заканчиваются, для более подробной информации рекомендуется посетить стенд 4S на 15-й выставке Caspian Agro в Бакинском Экспо Центре.
4S предлагает приобрести сельскохозяйственную продукцию с 20%-ным первоначальным взносом, 40%-ной субсидией и 40%-ным лизингом на выгодных условиях. В то же время, в зависимости от типа и прочности продукта, предлагаетcя долгосрочное качественное сервисное обслуживание.