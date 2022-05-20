Компания 4S, которая за короткий срок вошла в число самых амбициозных компаний аграрного сектора Азербайджана, уже в третий раз принимает участие в этой выставке.

С 18 мая в Бакинском Экспо Центре проходит одна из самых масштабных и посещаемых выставок региона – 15-я выставка Caspian Agro.

Директор компании Эльхан Алекперов подробно рассказал о технике и инновационных системах, представленных на выставке. Он отметил, что основной целью компании 4S с момента ее создания является привнесение в Азербайджан мировых и в особенности немецких инноваций для аграрной отрасли.

Посетители могут ознакомиться с моделью трактора ARION 430, ставшего надежным другом для азербайджанских фермеров. Можно получить полную информацию от зарубежных экспертов по эксплуатации, настройкам трактора модели ARION 430. Это также отличный шанс для фермеров, которые в настоящее время эксплуатируют эту модель и хотят ознакомиться с возможностями ее эксплуатации.

В то же время в рамках выставки представлен пресс-подборщик QUADRANT 5300, успешно носящий статус труженика концерна Claas. Эта техника способна спрессовать 450 килограммов каждую минуту, что считается самым быстрым показателем в своем классе.