Отдел информации 12:35

Подписание какого-либо документа в ходе трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе не ожидается. Об этом заявил Арменпресс секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Григорян также прокомментировал критику того, что повестка дня заседания засекречена. «Это как минимум странная критика, потому что текущая повестка наших дискуссий с Азербайджаном известна. Это пункты, представленные нами и Азербайджаном для нормализации отношений или начала мирных переговоров, которые также публикуются и включают в себя тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта, вопросы возвращения пленных, выяснение судеб пропавших без вести, разблокирование региональных коммуникаций, делимитацию и демаркацию, а также вопросы, связанные с началом работы двусторонней комиссии по пограничной безопасности. Это та же повестка дня, которая обсуждалась на предыдущих встречах», - заявил Армен Григорян. Секретарь Совета безопасности Армении заявил, что завтра, 22 мая, в Брюсселе не будет подписано никаких документов, добавив, что выполнение ранее достигнутых между сторонами договоренностей на высоком уровне должно быть обсуждено в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров. (Речь идет о трехсторонней рабочей группе во главе с заместителями премьер-министров России, Азербайджана и Армении - ред.)

«То же можно сказать и относительно других вопросов, которые более подробно обсуждаются в рабочих форматах. Поэтому никакого документа в Брюсселе подписывать не планируется. Предполагается, что будет сообщение о результатах обсуждений», - отметил Григорян. Армянский политолог Арег Кочинян, несмотря на все эти заявления Григоряна, считает, что в бельгийской столице начнется «серьезный переговорный процесс». «Армении нужен мир. Для Армении мир является императивом. Но насколько действующие власти готовы не поддаваться сиюминутным общественным настроениям и не идти у них на поводу, что необходимо Армении, это уже совсем другой вопрос. Следует отметить, что, по всей вероятности, идет достаточно серьезный переговорный процесс. Потому что мы видим, что, по сути, имеет место предварительная встреча на уровне министров иностранных дел. Обычно такие предварительные встречи происходят, когда есть что-то, что нужно достаточно серьезно обсудить до встречи первых лиц. Так что, возможно, мы можем иметь какие-то ожидания от встречи первых лиц в Брюсселе», - сказал Кочинян.