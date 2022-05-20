Антироссийский демарш на саммите АТЭС

Представители пяти стран — США, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления главы Минэкономики России Максима Решетникова. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

По словам агентства, именно так участники встречи выразили свой протест в отношении российского вторжения в Украину.

В состав АТЭС входят 19 стран. Министерская встреча открылась 21 мая в Бангкоке, российский министр принимает в ней участие очно.