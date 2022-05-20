Из России депортировали бывшего главу азербайджанской диаспоры
Бывший глава азербайджанской диаспоры в Московской области Галиб Агаев депортирован из РФ.
АПА сообщает, что Агаева депортировали из России 19 мая.
Решение о депортации Галиба Агаева было принято в конце прошлого года Химкинским городским судом Московской области. Суд признал Агаева виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением с территории России. Кроме того, суд принял решение о помещении Агаева в центр временного содержания иностранных граждан МВД России по Егорскому городскому округу.