Пограничники задержали нарушителей границы
В Газахском районе задержали граждан Азербайджана, которые попытались незаконно пересечь государственную границу, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).
Согласно сообщению, 21 мая в 02:12 на служебной территории пограничного поста в селе Шихлы-2 Газахского района погранслужба выявила признаки нарушения государственной границы Азербайджана в направлении Грузии. В результате предпринятых мер при попытке пересечь государственную границу были задержаны шесть граждан Азербайджана, в том числе пять несовершеннолетних.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.