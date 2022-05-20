Байден назвал условие для встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если у того будут серьезные намерения. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Южную Корею, передает Reuters.

«Что касается того, встречусь ли я с лидером Северной Кореи, это будет зависеть от того, искренен ли он и серьезно ли настроен», — сказал Байден.

Вашингтон предложил Пхеньяну вакцины от коронавируса для борьбы со вспышкой заболевания в стране, продолжил президент, но США «не получили никакого ответа».

В КНДР накануне сообщили о выявлении почти 2,5 млн пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки».