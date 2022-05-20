Премьер Болгарии: «Предыдущее правительство загадочным образом отказалось от азербайджанского газа»

Отдел информации 13:52

Предыдущее правительство Болгарии отказалось покупать азербайджанский газ в полном объеме «по необъяснимым причинам». Об этом премьер-министр страны Кирилл Петков написал в статье, опубликованной во влиятельном немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Российский «Газпром» с 27 апреля, за несколько месяцев до истечения срока контракта, приостановил поставки газа в Болгарию. «Газпром» обосновал это отказом болгарской компании «Булгаргаз» платить за российский газ в рублях. Срок действия контракта между «Газпромом» и «Булгаргазом» истекает 1 июля 2022 года. Власти Болгарии ранее объявляли, что контракт продлеваться не будет. Было заявлено, что Болгария отказывается от российского газа и будет удовлетворять свои потребности в газе за счет Азербайджана, Алжира и других альтернативных источников. «Одной из целей Путина было привести к власти в Болгарии пророссийское правительство, чтобы вернуть страну в сферу влияния России», — отметил премьер-министр Болгарии. На страницах немецкого издания Петков подчеркивает, что российская агрессия в Украине ставит всех, в том числе и Болгарию, перед необходимостью сделать экзистенциальный выбор: «выбор между зависимостью и суверенитетом, между долгосрочной безопасностью и краткосрочной стабильностью, между либеральной демократией и национализмом».

Со слов Петкова, приостановкой поставок российского газа в Болгарию глава РФ преследовал три основные цели. Во-первых, дестабилизировать европейское правительство — тем более что это правительство, демонстрирующее нулевую терпимость к коррупции, которая, по словам Петкова, является «излюбленным средством влияния России». Во-вторых, попытаться привести к власти другое, пророссийское правительство, с которым можно будет вернуть Софию в сферу влияния Москвы. Здесь Петков уточнил, что Болгария — это страна, где «существуют традиционные симпатии к России, но которая уже сделала осознанный выбор в пользу членства в ЕС и НАТО». И третья цель Кремля — посеять семена раздора между странами ЕС, показав, что в их составе есть страны «второго сорта», такие как Болгария, с которыми Россия может позволить себе так себя вести. По словам Петкова, болгарское правительство осознало, что должно проявить твердость и поэтому немедленно начало искать альтернативу российским поставкам. В этой связи премьер-министр также упомянул соглашение с Азербайджаном, по которому Болгария сможет получать объемы газа, «от которых предыдущее правительство отказалось по необъяснимым причинам».