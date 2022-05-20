Зеленский о судьбе украинских военных с «Азовстали»

Военные, вышедшие с территории завода «Азовсталь», должны быть освобождены в ходе обмена, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу.

«Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на Азовстали. Дальше все зависит от того, что на себя брала ООН, Красный крест, Российская Федерация, что они (бойцы) будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоза, вывода и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное», - сказал Зеленский.

При этом сроков обмена он не назвал.