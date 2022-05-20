Москва сообщила об «уничтожении техники из США и Европы» в Украине

В Житомирской области Украины российские силы ракетами «Калибр» уничтожили «крупную партию» вооружения и техники, поставленную из США и Европы украинским войскам, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленных из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», — цитирует РБК официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, который при этом не уточнил конкретное количество техники и вооружения.

В Минобороны РФ заявили, что в районе Одессы Воздушно-космические силы России уничтожили хранилища с топливом для бронетехники украинских сил, которые находились на химическом предприятии Одесский припортовый завод.