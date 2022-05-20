Азербайджанские гимнастки победили в Польше и вышли в финалы в Испании

Второй состав групповой команды Азербайджана по художественной гимнастике завоевал золотую медаль на международных соревнованиях в польской Гдыне.

Тем временем, основная групповая команда нашей страны выступает на Кубке мира из серии Challenge в испанской Памплоне. В первый день квалификационных соревнований коллектив в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной выступал с пятью обручами и занял 5-е место. Сегодня наша группа продемонстрирует композиции с тремя лентами и двумя мячами, после чего определятся призеры в многоборье. А завтра состоятся отдельные финалы. В финал с пятью обручами наша команда уже пробилась.

Также в Испании в индивидуальных соревнованиях выступает Зохра Агамирова. После упражнений с обручем и мячом с результатом 61,200 балла она занимает 5-е место. Зохра вышла в оба отдельных финала. Сегодня Агамирова выступит с булавами и лентой.