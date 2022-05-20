Власти Армении: досрочных парламентских выборов не будет

Парламентские выборы в Армении в прошлом году ответили на все вопросы, поднимаемые участниками протестного движения в стране, нет предпосылок для прогнозов разных сценариев, в том числе проведения новых выборов. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Абсолютно демократические, свободные и законные парламентские выборы в Армении в июне 2021 года дали ответы на все те вопросы, которые сегодня муссируются протестным движением меньшинства», — сказал замглавы армянского правительства, отвечая на вопрос о вероятности новых выборов в стране.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня 2021 года, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%.