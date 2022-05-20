Госпитализирован арестованный экс-министр Салим Муслимов

У бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова возникли проблемы со здоровьем.

АПА сообщает, что после предварительного обследования экс-министра перевели из СИЗО Службы госбезопасности в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. В настоящее время состояние Муслимова оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ, ему были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере). Решением суда в отношении экс-министра избрана мера пресечения в виде ареста.