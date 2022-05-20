Зеленский: против России воюют 700 тысяч украинцев

В войне против России в Украине принимают участие 700 тыс. человек, они дислоцированы по всей территории страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».

«На сегодня это 700 тыс.», — сказал Зеленский, слова которого приводит «Украинская правда».

Президент Украины также отметил, что российские силы перед вторжением в Украину перебросили войска в Крым, Беларусь и на другие направления и «на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы».

Зеленский уверен, что конец войне между РФ и Украиной будет положен дипломатическим путем. По его мнению, «победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии». Президент Украины пояснил, что есть «некоторые вещи», завершение которых возможно лишь с помощью диалога, поскольку Киев хочет «вернуть все», а Москва «хочет все не отдать».