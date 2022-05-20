Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов для помощи Украине в войне с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«В субботу, 21 мая 2022 года, президент подписал закон: HR 7691. Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине, 2022, предусматривающий дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и предоставления ей помощи», — говорится в сообщении.

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.