Продовольственную безопасность обсудили Баку и Рига
Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли в Риге встретился с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом. Встреча прошла в рамках 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Латвии, сообщили в пресс-службе агентства.
На встрече стороны отметили удовлетворительный уровень отношений, взаимную заинтересованность в расширении и углублении двустороннего сотрудничества. Отмечалось, что есть благоприятные возможности для долгосрочного сотрудничества по всем направлениям, включая сельскохозяйственное производство и продовольственную безопасность.
Министр Каспарс Герхардс и председатель AQTA обсудили вопросы, которые будут взаимовыгодны для развития отношений, а также существующий потенциал и перспективы в области сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности.
На встрече обсуждалось создание рабочей группы для ускорения процедур импорта и экспорта между странами, устранения трудностей, а также налаживания взаимного сотрудничества, облегчения экспорта продукции животноводства из Азербайджана в ЕС, расширения сотрудничества в области экспорта растительной продукции в Латвию. Также были обсуждены вопросы технического обеспечения ветеринарного контроля на государственной границе и таможенных пунктах пропуска, усиления и совершенствования ветеринарного контроля на мясных, молочных и рыбохозяйственных предприятиях Азербайджана, подготовка с этой целью профильных специалистов в области проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и готовой продукции на всех этапах производства.
Кроме того, стороны обсудили поддержку улучшению процесса регистрации пестицидов и удобрений, онлайн-проверок на предприятиях, внедрение систем идентификации и регистрации животных.