Продовольственную безопасность обсудили Баку и Рига

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли в Риге встретился с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом. Встреча прошла в рамках 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Латвии, сообщили в пресс-службе агентства.

На встрече стороны отметили удовлетворительный уровень отношений, взаимную заинтересованность в расширении и углублении двустороннего сотрудничества. Отмечалось, что есть благоприятные возможности для долгосрочного сотрудничества по всем направлениям, включая сельскохозяйственное производство и продовольственную безопасность.

Министр Каспарс Герхардс и председатель AQTA обсудили вопросы, которые будут взаимовыгодны для развития отношений, а также существующий потенциал и перспективы в области сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности.