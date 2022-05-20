Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:41

«Нержавеющий» месседж армянской оппозиции – даже несмотря на то, что Никол Пашинян является премьер-министром, он не может вести переговоры или подписывать что-либо от имени армянского народа. Эта позиция была сформулирована лидерами армянской оппозиции 6 апреля после первого же раунда армяно-азербайджанских переговоров на высшем уровне в Брюсселе, в ходе которых Никол Пашинян фактически согласился «снизить планку в карабахском вопросе», признать территориальную целостность Азербайджана, сформировать двусторонние рабочие группы по делимитации и демаркации границ и провести первую встречу руководителей этих групп не позднее 29 апреля.

В Ереване, как известно, договоренности не выполнили и даже попытались выключить из этого процесса Евросоюз, чтобы вести мирные и пограничные переговоры только под эгидой Москвы. Тем не менее даже после этих «выкрутасов» Еревана Евросоюз согласен на второй раунд переговоров в Брюсселе. Реваншисты, которые уже месяц не уходят с улиц Еревана, хотя так и не смогли мобилизовать для смены власти достаточное количество людей, вечером 19 мая выступили на площади Франции с обновленными лозунгами. «Никол не имеет мандата вести какие-либо переговоры от имени народа, от имени Армении, - заявил дашнак Ишхан Сагателян, вице-спикер парламента от оппозиции. - Я обращаюсь также к тем, с кем он будет встречаться. Представленные Арменией шесть предложений не имеют ничего общего с волей и интересами армянского народа. Следовательно, любая ваша договоренность с Николом нелегитимна и ничтожна!..» Накануне оппозиционеры, свистя и улюлюкая, устремились к резиденции президента Армении, где Никол Пашинян встречался с президентом Литвы Гитанасом Науседой, прибывшим в Ереван после официального визита в Баку. Именно так оппозиция решила донести до европейского гостя тот факт, что у Пашиняна нет мандата на ведение переговоров от имени народа. Выступая перед резиденцией по громкоговорителю, Гегам Манукян, депутат от блока «Армения», заявил, что протестующие от имени народа Армении направляют через президента Литвы сигнал Европе о том, что у премьер-министра Никола Пашиняна нет мандата на ведение переговоров.

«Мы собрались здесь, чтобы сказать европейцам: вас обманывают, в Армении нет демократии, о которой так мечтала Европа, здесь царит диктатура, СМИ находятся под давлением, четыре года в этой стране нарушаются справедливость и конституция», – заявил депутат. Армянская оппозиция обвиняет страны Запада и США в том, что они не осуждают происходящие в Армении события и используют в отношении Еревана политику двойных стандартов. Отмечается также, что, несмотря на бесчинства пашиняновских «красных беретов», применяющих против демонстрантов непропорциональную силу, ни посольство США, ни дипломатические представительства Евросоюза никак не отреагировали на избиения протестующих на улицах Еревана и ежедневные задержания сотен человек. Помимо прочего, реваншистов возмутило интервью Линн Трейси, посла США в Армении, в котором она говорила о «демократических ценностях, избранных Арменией в 2018 году». Хотя позже выяснилось, что интервью посол США дала информагентству «Арменпресс» еще 29 апреля, то есть до начала массовых акций неповиновения оппозиции, а его полная версия была опубликована только 19 мая. В этой связи армянские СМИ все чаще задаются вопросом: планируют ли послы США и Евросоюза встречаться с представителями оппозиции? В ответ на запрос «Радио Азатутюн» в делегации ЕС ответили, что они находятся на связи со всеми сторонами, а в посольстве США просто промолчали. «В отличие от Никола, мы не сплетничаем в Москве об американцах и европейцах, а в Вашингтоне и Брюсселе - о Москве», - добавил Ишхан Сагателян, разоблачая, по сути, излюбленную тактику армянской дипломатии. Айк Мамиджанян, депутат еще одной оппозиционной парламентской фракции «Честь имею», тоже не понимает, почему послы западных стран молчат «о случаях массового насилия». «Это молчание делает их сообщниками, - подчеркнул депутат. - Я считаю, вернее, хочу надеяться, что в данный момент речь идет всего лишь о бюрократической неповоротливости. Хотя мой скромный опыт работы с международными структурами подсказывает, что при желании они могут реагировать очень быстро и очень адресно».

Спрашивается: почему армянская оппозиция критикует за отсутствие оценок протестной волны и противоправных действий полиции только страны Запада? Почему нет ни слова о молчании России? В ответ на эти вопросы Мамиджанян пояснил: «Здесь не нужно искать какой-то другой подтекст. Обычно Москва, в отличие от Америки и европейских стран, таких заявлений не делает». Еще раньше США и Евросоюз призвали власти Армении проявлять сдержанность, а протестующих - воздерживаться от насилия, уважать верховенство закона и демократию в своей стране. 20 мая реваншисты провели акцию перед гостиницей Marriott Armenia, где начал работу форум по теме «Армянская демократия» с участием Никола Пашиняна и посла США Линн Трейси. Участники акции заявили, что пришли к зданию отеля, чтобы направить специальный месседж: человеку, который поддерживает Никола Пашиняна, нечего делать в Армении. «Армения без Трейси!», «Уходи, Трейси!» - скандировали демонстранты.