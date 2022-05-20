ВОЗ отчиталась о случаях заражения оспой обезьян

Подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, еще 50 фактов расследуются, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации заявили, что по мере расширения эпиднадзора, вероятно, будут поступать сообщения о новых случаях. Также в ВОЗ пояснили, что оспа обезьян эндемична среди некоторых популяций животных в ряде стран, что приводит к периодическим вспышкам среди местного населения и путешественников. Отмечается, что последние вспышки, зарегистрированные в 11 государствах, являются нетипичными, поскольку происходят в неэндемичных странах, передает РИА Новости.

«ВОЗ призывает людей получать из надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения, информацию о масштабах вспышки в их общине (если таковая имеется), симптомах и мерах профилактики», – подчеркнули в организации.

ВОЗ сообщает, что оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в основном в тропических лесах Центральной и Западной Африки. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДР Конго. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет, по оценке ВОЗ, от 3% до 6%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.