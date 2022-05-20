Сербия присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси за поддержку российского вторжения в Украину. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сербское издание N1, речь идет о санкциях ЕС, введенных 8 апреля из-за «ситуации в Беларуси и участия Беларуси в российском вторжении в Украину».

Речь идет об отраслевых санкциях против белорусской финансово-транспортной системы. В частности, из-за войны России против Украины было заморожено около 30 миллиардов евро активов российских и белорусских олигархов и организаций.

Уведомление об этом размещено на сайте Еврокомиссии. Официальных сообщений сербских властей по этому вопросу нет.

Это уже второй прецедент, когда Сербия вступает в санкции ЕС, связанные с Украиной. В середине марта Белград присоединился к санкциям ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Согласно исследованию сербского Центра по международным делам и вопросам безопасности (ISAC), Сербия последовательно соблюдала ограничительные меры ЕС против Беларуси до апреля 2019 года, после чего отказалась продолжать санационный режим.