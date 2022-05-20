«Находимся в точке невозврата»: Турция не изменит своей позиции по Швеции и Финляндии

Турция в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии находится в точке невозврата и не изменит свою позицию по данному вопросу, сообщил в субботу заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш.

«Турция не отступит от занимаемой позиции, мы находимся в точке невозврата, об отступлении не может быть и речи. Речь идет о стране, которая заплатила большую цену за борьбу с терроризмом, погибли почти 40 тыс. наших граждан», - сказал турецкий политик в интервью телеканалу CNN Türk, имея в виду противостояние Турции террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).

Куртулмуш отметил, что вопросы безопасности являются для его страны принципиальными: «Налицо поддержка, в частности Швецией, террористических организаций. Нашу позицию, касающуюся вопросов безопасности, необходимо не только учитывать, но и предоставить соответствующие гарантии».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно говорил, что Анкара скажет нет членству в НАТО Швеции и Финляндии, он проинформировал об этой позиции своих коллег по альянсу.