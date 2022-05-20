Румыния намерена отказаться от «Евровидения» и подать в суд

Румыния может отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» в будущем и рассматривает возможность подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отмены оценок румынского жюри. Об этом заявил директор телеканала TVR Дан Туртурикэ.

«Неуважение, с которым Европейский вещательный союз относится к общественным телевидениям Румынии, Польши, Сан-Марино, Черногории, Грузии и Азербайджана, шокирует, - написал он. - Я лично потребую в руководящих органах TVR, чтобы мы больше не участвовали в «Евровидении» и изучили возможность подать в суд на Европейский вещательный союз и потребовать компенсации за ущерб имиджу, который был нам нанесен».

На 66-м конкурсе «Евровидение», проходившем в Турине, организаторы аннулировали результаты голосования национальных жюри упомянутых шести стран.