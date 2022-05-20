На проходящем в Каннах 75-м международном кинофестивале произошел скандал: на красную фестивальную дорожку в знак протеста против изнасилований российскими военными украинских женщин, девушек и девочек ворвалась почти обнаженная женщина, пишет израильский 9-й канал.

На ее груди был нарисован украинский флаг, бедра были забрызганы красным. Кроме того, тело женщины было испещрено красными отпечатками рук, а также надписями «Прекратите насиловать нас» (Stop Raping Us).