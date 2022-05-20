Скандал на фестивале в Каннах видео
На проходящем в Каннах 75-м международном кинофестивале произошел скандал: на красную фестивальную дорожку в знак протеста против изнасилований российскими военными украинских женщин, девушек и девочек ворвалась почти обнаженная женщина, пишет израильский 9-й канал.
На ее груди был нарисован украинский флаг, бедра были забрызганы красным. Кроме того, тело женщины было испещрено красными отпечатками рук, а также надписями «Прекратите насиловать нас» (Stop Raping Us).
Акция протеста против войны в Украине на Каннском фестивале.— Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) May 21, 2022
О трагических событиях заявила представительница французской группы активистов SCUM, устроив перфоманс на красной дорожке. pic.twitter.com/tIkPsGfghd
Позже выяснилось, что акцию подготовила и провела активистка французской радикальной феминистской организации «Манифест отбросов».
Свое появление перед гостями и участниками фестиваля женщина сопровождала громким криком и лозунгами. Охранники набросили на полуобнаженную женщину пиджаки и вывели ее за пределы дорожки.