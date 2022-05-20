В Украине заявили о начале «финальной, но кровавой фазы войны»

Война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий. С таким заявлением выступил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос - сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Они хотят окопаться на определенных частях территории, как они делали в 2015 году», - цитирует Подоляка УНИАН.

Подоляк отметил, что эта фаза будет жесткой и кровавой для Украины, «будем терять своих людей», но ее «в любом случае придется прожить», при этом он исключил любые территориальные уступки РФ.

По словам Подоляка, намерения РФ перевести войну в затяжную фазу крайне невыгодны Украине, потому что ей нужно деблокировать все оккупированные территории, включая Донбасс.

«Украине нужно деблокировать все наши области, включая Донецкую и Луганскую. Украине нужно выгнать всех этих «странных ребят» подальше. Мы им «отдали» Херсонскую область... Войну временно закончим. Что сделают русские через два года? Они не захотят забрать еще Днепропетровскую область, Запорожскую? Это же очевидно... Завтра Полтавскую область придут забирать, Одесскую, Николаевскую, нас постепенно будут убивать», — отметил он.