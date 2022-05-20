Байден и Морган Фриман теперь не смогут приехать в Москву

Министерство иностранных дел РФ опубликовало списки граждан США и Канады, которым запрещен въезд в Россию. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, санкции стали ответными мерами на действия этих стран. В американском стоп-листе оказался президент США Джо Байден и его сын Хантер. Под ограничения также попала супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи.

В список американских граждан, которым запрещен въезд в Россию, вошли 963 человека. В их числе госсекретарь Энтони Блинкен, бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, генпрокурор Меррик Гарланд, директор ЦРУ Уильям Бернс, а также целый ряд конгрессменов и сенаторов. В стоп-лист попал также актер Морган Фриман. Рядом с его фамилией в санкционном списке указано, что «известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».

В МИД РФ подчеркнули, что российские контрсанкции носят «вынужденный характер», но враждебные действия США «будут и впредь получать должный отпор».