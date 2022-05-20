По стопам Макрона? Берлускони призвал принять требования России к Украине

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина», — сказал он.

Кроме того, Берлускони критически высказался в адрес Великобритании и НАТО. По его мнению, чтобы посадить Путина за стол переговоров, они не должны делать «заявления, которые звучат со всех сторон». «Мы стараемся поскорее положить конец этой войне, и было бы лучше не афишировать так много поставки оружия», — добавил бывший итальянский премьер.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая ему уступки по суверенитету. Это предложение украинский лидер решительно отклонил. «Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. Я считаю, что у него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, она не будет ничего искать... Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел, и не с нашей стороны, а со стороны России», - сказал тогда Зеленский. Президент Украины также заявил, что Макрон предлагал ему пойти на определенные уступки в отношении украинского суверенитета ради сохранения лица Путину.

Ранее Берлускони высказывал мнение, что ни в Европе, ни в мире нет политиков, способных вести переговоры с Москвой.

Россия на переговорах с Украиной добивается для нее нейтрального статуса и отказа Киева от вступления в НАТО. Также Москва хочет, чтобы Киев признал сепаратистские «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами, а Крым — российским регионом.