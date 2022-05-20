Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Тель-Авив. Интересно, что если раньше время полета составляло примерно три часа, то теперь пассажиры проведут в пути около девяти часов. Да еще и придется садиться на дозаправку в Баку.

По стандартному маршруту самолет «Белавиа» в последний раз летал в Тель-Авив 27 мая 2021 года. Из Минска «Боинг 737-800» следовал на юг через Украину, Молдову, Румынию, Турцию и Средиземное море. Рейс длился чуть более трех часов. Однако в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в Беларуси ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве. И поэтому «Белавиа» пришлось изменить маршрут. С 30 мая 2021 года самолет летел на восток через юг России, а затем через Черное море, Турцию и Средиземное море. Полет длился 4 часа 20 минут.

По такому маршруту «Белавиа» летала до военного вторжения России в Украину. С июня рейсы Минск – Тель-Авив возобновятся. Однако прежний маршрут через юг России больше невозможен из-за войны в Украине. Таким образом, «Белавиа» придется сначала отправиться на север, а затем через территорию России полететь в Азербайджан, дозаправиться в Баку и уже потом отправиться в Израиль. Время в пути составит 8 часов 40 минут, а обратно и того больше.

Помимо этого, из-за длительности рейса поднялись и цены на билеты, а также введены ограничения по багажу, сообщает авиационный портал Aerotelegraph.