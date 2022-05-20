ВОЗ: есть опасность распространения оспы обезьян этим летом

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения предупредило, что распространение вируса оспы обезьян в регионе может ускориться в летние месяцы.

«По мере того, как в Европе наступает летний сезон с мероприятиями при участии большого числа людей, я беспокоюсь, что передача вируса может ускориться», - заявил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, отметив, что основной способ передачи - тесный физический контакт с больным, пишет «Эхо Кавказа».

Фабиан Леендерц, доктор немецкого Института Роберта Коха, назвал вспышку оспы обезьян эпидемией, однако предположил, что она продлится недолго. «Сегодня заболевших легко отследить и изолировать. Кроме того, у нас есть лекарства и эффективные вакцины, которые можно использовать в случае необходимости», - сказал Леендерц.