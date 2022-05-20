Откажитесь от поддержки террористов: Эрдоган обратился к премьеру Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. По информации Управления по связям Администрации президента Турции, Эрдоган и Андерссон обсудили двусторонние связи и заявку Стокгольма на вступление в блок НАТО, передает Anadolu.

В ходе разговора турецкий лидер отметил, что Анкара до сегодняшнего дня неизменно поддерживала политику «открытых дверей» НАТО. Эрдоган подчеркнул, что в основе идеи НАТО лежит солидарность в сфере коллективной безопасности и безопасности стран-участниц Альянса.

Турецкий лидер напомнил, что неоднократно выражал обеспокоенность в связи с позицией Стокгольма по вопросу контактов с террористами ПКК/YPG/PYD и связанными с ними структурами. Эрдоган также привлек внимание к наличию в Швеции представителей другой террористической организации - FETÖ.

Президент Турции призвал Стокгольм к отказу от политической, финансовой и оборонной поддержки террористов. «Анкара ожидает от Швеции серьезных и конкретных шагов, разделяющих опасения Турции относительно террористов ПКК, а также сирийского и иракского ответвлений этой кровавой организации», - сказал Эрдоган, подчеркнув, что утверждения о том, что террористы ПКК активно борются в Сирии с боевиками ИГИЛ, не выдерживают никакой критики.

Президент Эрдоган указал также на значимость отмены санкций в отношении оборонной промышленности Турции, введенных Стокгольмом после начала операции «Источник мира» в Сирии.