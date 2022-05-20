В соцсетях распространился отрывок из ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». На видео Маргарита Симоньян объяснила причину «затягивания» боевых действий в Украине на три месяца. По мнению журналистки, Россия «жалеет» жителей соседней страны, поэтому «спецоперацию» нельзя назвать войной.

При желании Россия могла бы «разобраться» с Украиной за несколько дней. Такое заявление в программе журналиста Владимира Соловьева сделала глава RT Маргарита Симоньян.

«Неужели мы не могли бы при желании разобраться с Украиной не то что днями, а часами?» — подчеркнула глава RT.

Симоньян уверяет, что «мы ведём такую специальную военную операцию, именно поэтому это не война, а операция. Война не ведётся так. Мы жалеем их всех там, это раз».

Продолжая свой спич, главный редактор RT заявила, что «там очень много наших людей, которые заложники всех не наших. Но на них же не написано, кто какой. Это мы потом будем разбираться. И нельзя же их как-то сепарировать – одних туда, этих сюда, и вот по этим, условно говоря, «Сарматом».

Симоньян добавила, что Херсонская область уже «де-факто наша», РФ нужно её восстанавливать: «Третье, это же нам восстанавливать. Уже сейчас освобождённые территории, которые уже де-факто наши, я не боюсь этого слова, включая всю Херсонскую область, которая уже сейчас наша. И мы рассчитываем, что она не последняя, которая наша».