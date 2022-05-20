Эрдоган переговорил и с президентом Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё по вопросу членства этой скандинавской страны в НАТО.

"Президент Эрдоган заявил, что игнорирование угрозы террористических организаций для союзника в рамках НАТО не соответствует духу альянса. Президент Эрдоган заявил о естественном праве Анкары ожидать уважения и поддержки законной и решительной борьбы Турции против явной угрозы национальной безопасности и народу", - говорится в сообщении канцелярии турецкого президента.

Ранее президент Турции поговорил по телефону с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и призвал эту страну прекратить оказание поддержки террористическим организациям.