МЧС провело просветительские мероприятия в школах Азербайджана
Профильные органы МЧС провели ряд мероприятий по просвещению населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.
В пресс-службе МЧС сообщили, что при участии специалистов Государственной противопожарной службы МЧС Северо-Западный региональный центр провел информационно-просветительские мероприятия в средних школах №№3 и 5 села Ашагы Тала Закатальского района, Сумгаитский районный центр - в детском саду №6 посёлка Дигях Апшеронского района, Карабахский областной центр - в средней школе села Мирзалыбейли Бардинского района, Гянджинский региональный центр - в средней школе №22 имени Мухаммеда Физули, Северный региональный центр - в средней школе №4 города Сиязань, Аранский региональный центр - в средней школе имени Мушвига Исаева в городе Агдаш.
Целью мероприятия было доведение до граждан знаний о необходимых правилах поведения в связи с возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. На мероприятиях была представлена подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, пожаров, землетрясений, оползней, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, характерных для Азербайджана, а также о необходимых мерах безопасности при этих событиях. Кроме того, было разъяснено назначение горячей линии МЧС «112», продемонстрированы правила использования первичных средств пожаротушения.