Грузовик врезался в здание таможенного поста на киргизско-узбекской границе.

По предварительной информации МЧС, водитель "КамАЗ" не справился с управлением и врезался в здание и припаркованные у КПП автомобили. На месте происшествия работают 18 спасателей. Грузовик также наехал на людей, стоявших у КПП. В результате ДТП пять человек скончались на месте, двое - по дороге в больницу.

Пятеро пострадавших, из которых двое дети, с различными травмами доставлены в хирургическое отделение больницы. Двоим оказана амбулаторная помощь.